Тбилиси, , 22:35 — REGNUM Грузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение» планирует провести митинг в Тбилиси на площади Свободы с требованием освободить экс-президента страны Михаила Саакашвили из тюрьмы. Об этом 9 октября сообщил председатель партии Ника Мелия.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нас должно собраться столько, сколько не было за последние 10 лет. Долгом «Национального движения», нашим долгом является то, чтобы Михаил Саакашвили не был там, где ему не место», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Он также призвал другие оппозиционные партии присоединиться к митингу, запланированному на 14 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, Саакашвили задержали в Тбилиси вечером 1 октября. На родине экс-президент заочно осуждён по двум делам, а также ещё два дела, где он фигурирует в качестве обвиняемого, находятся в суде. В Рустави возле тюрьме, куда поместили экс-президента, протестующие установили палатки.