Москва, 9 октября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Внутренним делом Австрии можно назвать информацию об отставке Себастьяна Курца с поста канцлера страны. Об этом 9 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По ее словам, Австрия — европейская страна, сохраняющая свой взгляд на международную повестку, на собственное развитие.

«Это их внутреннее поле, внутреннее поле Австрии», — сказала Захарова.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что уходит в отставку.

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