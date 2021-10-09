Лондон, 9 октября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Более 34 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в Британии. Об этом 9 октября свидетельствуют данные правительства страны.

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По последним данным, заражение коронавирусом в стране было выявлено у 34 950 человек.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 133 пациента, общее число жертв эпидемии превышает 137 тыс.

Напомним, днём ранее в Британии выявили более 36 тыс. случаев заражения коронавирусом.