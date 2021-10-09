Аддис-Абеба, 9 октября, 2021, 19:36 — ИА Регнум. В Эфиопии вооруженные силы начали крупное наступление на повстанческие отряды Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) в штате Амхара, сообщает 9 октября Bloomberg.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эфиопия

«Федеральные силы наносят в основном удары с воздуха, в том числе с использованием беспилотников, задействована также артиллерия», — говорится в сообщении.

По словам члена исполнительного комитета НФОТ Гетачева Реды, крупные соединения вооруженных сил замечены недалеко от границ штата Тыграй.

Как сообщало ИА REGNUM, в эфиопском регионе Тыграй более десяти месяцев продолжается вооруженный конфликт. Силы правительства Эфиопии воюют с отрядами «Народного фронта освобождения Тыграя». На фоне этого конфликта сотни тысяч местных жителей испытывают проблемы с продовольствием.