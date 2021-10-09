Агент Валерия Гаркалина рассказала о его состоянии
Москва, 9 октября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Народный артист России Валерий Гаркалин, ранее госпитализированный с COVID-19 в московскую больницу в Коммунарке, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщила его агент Наталья Теплова журналистам РИА Новости.
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«Валерий Борисович действительно в реанимации, — рассказала Теплова. — Состояние (актера) стабильно тяжелое».
Как передавало ИА REGNUM, 7 октября дочь актера Ника Гаркалина сообщила, что ранее госпитализированный с COVID-19 народный артист России Валерий Гаркалин подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).