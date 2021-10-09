Анкара, , 16:22 — REGNUM Позицию администрации президента США Джо Байдена, направившей в Конгресс письмо о продлении на год действия национальной чрезвычайной ситуации по Сирии, раскритиковал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил турецкий дипломат на совместной пресс-конференции с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсией 9 октября в Анкаре.

Мевлют Чавушоглу Mfa.gov.tr

«Администрация (президента США Джо Байдена) вводит в заблуждение Конгресс и искажает реалии региона», — сказал Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии отметил, что законодательство США также нарушает поставка «вооружения террористам в Сирии».

По его словам, властям США, вместо обвинений в адрес Турции, следует отказаться от ошибочной политики в Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, 7 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время своего выступления на Варшавском форуме по безопасности заявил, что Турция поддерживает «движения» Украины и Грузии в сторону Североатлантического альянса (НАТО).