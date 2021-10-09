Москва, 9 октября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 20 авиарейсов. Об этом в субботу, 9 октября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

В самолете

Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Домодедово» задержано три рейса, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» задержано семь авиарейсов, еще четыре отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре рейса, еще два отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что в Москве сохраняется влияние обширного антициклона сохраняется. Так, 9 октября в столице ночью ожидается — 3… +2 °С, днем +8… + 13 °C.