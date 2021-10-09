Москва, 9 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Для Международного олимпийского комитета (МОК), который находится вне различных политических решений, главным является уровень науки и знаний страны в области вакцинации от COVID-19, и Россия таковому в полной мере соответствует. Об этом 9 октября заявил журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

NIAID Вакцинация

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«Что касается признания вакцины, то МОК является организацией, которая находится вне различных политических решений, для него самое главное — уровень науки и знаний в этой области, в области вакцинации, которому Российская Федерация полностью соответствует», — сказал он.

Также глава ОКР уточнил, что, по его мнению, позиция МОК и оргкомитета Олимпийских игр является абсолютно четкой и понятной — сделать Игры абсолютно безопасными для всех участников, для чего спортсменам необходимо пройти вакцинацию от нового заболевания.

«Мы об этом говорили в течение очень долгого времени, мы к этому призывали. Думаю, за это время мы очень серьезно продвинулись, и практически все спортсмены прошли вакцинацию», — добавил Поздняков.

Отметим, зимние Олимпийские игры 2022 года состоятся в период с 4 по 20 февраля в Пекине.