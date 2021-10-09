Афины , 9 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Греция подтвердила 2324 новых случая заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила вечером 8 октября Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).

Xinhuanet.com Греция

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 673 317 случаев инфицирования.

За последние 24 часа также зарегистрировано 22 случая смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 15 069 человек.

В общей сложности 334 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 67 лет, и 80,5% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, 185 пациентов были госпитализированы за последние 24 часа (суточное изменение: — 10,19%).