Москва, 9 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Решение об установке новой операционной системы от Microsoft нужно принимать в соответствии с конфигурацией компьютера и индивидуальными предпочтениями. Об этом сообщил гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в интервью радио Sputnik.

Microsoft Windows

Кусков объяснил, что перед установкой новой версии системы нужно удостовериться, что компьютер соответствует требованиям Microsoft к конфигурации устройства. В противном случае установка новой версии Windows может привести с снижению быстродействия компьютера.

Эксперт добавил, что обновляться также не стоит пользователям, которые сильно привыкли к предыдущей версии операционной системы. Он отметил, что Windows 10 можно будет безопасно использовать до того времени, когда Microsoft прекратит её обслуживание.

Microsoft выпустила новую версию операционной системы Windows 5 октября 2021 года. В компании рассчитывают, что пользователи всех компьютеров, соответствующих требованиям новой версии системы, получат предложение об обновлении в первой половине следующего года. Также доступна возможность ручного обновления операционной системы.