Сингапур, 9 октября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Ограничения для не сделавших прививку от COVID-19 ужесточили власти Сингапура. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Начиная с 13 октября граждане старше 12 лет, не прошедшие вакцинацию, не смогут посещать кафе, рестораны и другие точки общепита. Таким гражданам придётся покупать еду навынос. При этом за одним столиком в кафе могут сидеть только два посетителя.

Кроме того, не вакцинированным гражданам нельзя посещать торговые центры, кроме супермаркетов, для них станут недоступны парки развлечений и туристические объекты.

Уточняется, что уровень вакцинации населения в Сингапуре уже в августе составил 80%. Однако после отмены ряда ограничений в стране стало расти число новых случаев заражения, с 20−30 случаев за сутки в августе до 3,5 тыс. за сутки в настоящее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Сингапуре создали прибор, который может находить коронавирус нового типа в закрытых помещениях.