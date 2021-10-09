Токио, 9 октября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Предприятие по производству полупроводников будет построено в префектуре Кумамото на юго-западе Японии, 9 октября сообщает издание Nikkei.

Иван Шилов ИА REGNUM Электроника

Контракт о создании завода подписали японская корпорация Sony и тайваньская комания TSMC. В строительство предприятия будет вложено приблизительно 800 млрд иен ($7 млрд).

Примерно половину указанной суммы должно выделить правительство Японии. Объект планируется запустить в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкая компания Volkswagen объявила о планах уменьшить производство автомобилей в РФ из-за проблем с поставками электронных компонентов.