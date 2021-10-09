Вашингтон, 9 октября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Расследование так называемого «гаванского синдрома» у ряда госслужащих США пока не установило причин этого явления, заявила пресс-секретарь Белого дом Джен Псаки 8 октября на брифинге.

Whitehouse.gov Джен Псаки

Речь идет о случаях с более чем 40 американскими дипломатами, которые, как утверждают в Вашингтоне, могли якобы подвергнуться «акустическим атакам» в кубинской столице. Псаки отметила, что изучением этого дела занимаются разведслужбы США.

Ее также спросили, можно ли предположить, что из-за истории с «гаванским синдромом» существует угроза для американцев, отправляющихся за рубеж. Псаки ответила отрицательно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении финансовой помощи американским гражданам, пострадавшим от «гаванского синдрома».