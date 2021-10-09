Тегеран, 9 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. 8 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 122 197, причем 185 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 185 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 122 197», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 9 897 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1424 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 186 096 пациентов из общего числа 5 683 980 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении подчеркивается, что 5 451 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 43 953 106 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.