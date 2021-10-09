Бразилиа, 9 октября, 2021, 06:28 — ИА Регнум. Общее количество летальных исходов при коронавирусной инфекции на территории Бразилии достигло 600 425. Об этом 8 октября сообщило на своем сайте бразильское министерство здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днем ранее этот показатель составлял 599 810. Кроме того, за сутки в стране выявили еще 18 172 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Бразилии зарегистрировали 21 550 730 фактов инфицирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября бразильский минздрав объявил, что 60% взрослого населения страны полностью привились от COVID-19.