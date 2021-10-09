Берлин, 9 октября, 2021, 05:53 — ИА Регнум. Зоной повышенного риска в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлена Украина правительством Германии. Об этом 9 октября сказано в сообщении, опубликованном пресс-службой Института имени Роберта Коха (RKI).

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Начиная с 10 октября въезжающие в Германию с территории Украины в случае, если они не привиты от COVID-19 или не переболели им, будут отправляться на десятидневный карантин, выйти из него можно будет в случае отрицательного ПЦР-теста.

Зонами повышенного риска в Германии объявляются страны, в которых повышен риск заражения коронавирусом. При присвоении такого статуса учитывается не только количество случаев заражения, принимается во внимание целый ряд факторов.

Кроме Украины в список попали Бруней, Эстония, Йемен и Латвия. При этом из перечня стран повышенного риска были исключены Азербайджан, Индонезия, Казахстан и Колумбия, территории, принадлежащие Франции, и две провинции Норвегии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что редактор немецкого издания Die Welt Штефан Ауст заявил о неверии правительства Германии в эффективность вакцинации против коронавируса.