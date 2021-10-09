Париж, 9 октября, 2021, 04:52 — ИА Регнум. Врачи по всему миру фиксируют рост числа случаев депрессии и тревожности, вызванный распространением коронавируса и введением ограничительных мер, говорится в результатах исследования, опубликованных 8 октября в журнале Lancet.

Депрессия

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Авторы исследования оценили данные по психическим расстройствам, на которые жаловались пациенты до пандемии COVID-19 и через год после начала пандемии. Выяснилось, что уровень депрессии вырос на 27,6%, тревожности — на 25,6%.

«Пандемия COVID-19 усугубила многие существующие неравенства и социальные детерминанты психических заболеваний. К сожалению, по многим причинам женщины с большей вероятностью пострадали от социальных и экономических последствий этой пандемии», — сказала соавтор исследования Ализе Феррари.

Она добавила, что усилению нагрузки на психическое здоровье молодых людей способствовали закрытие школ и более широкие ограничения, ограничивающие способность учиться и общаться со своими сверстниками, а также повышенный риск остаться без работы после окончания учёбы.

Вместе с тем авторы признают, что их исследование было ограничено отсутствием надежных данных о влиянии пандемии COVID-19 на психическое здоровье во многих частях мира, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов.