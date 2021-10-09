Вашингтон, 9 октября, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу поздравил с присуждением им Нобелевской премии мира 2021 года президент США Джозеф Байден. Об этом 8 октября сказано в заявлении американского лидера, распространённом пресс-службой Белого дома.

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Байден поздравил Муратова и Рессу с «заслуженной честью быть названными в этом году лауреатами Нобелевской премии мира» и выразил им благодарность за работу. Как отметил президент США, Ресса и Муратов постоянно сталкиваются с угрозами, преследованием и запугиванием и даже со смертью своих коллег, как Муратов, — за приверженность основополагающим принципам свободной прессы, необходимым для здоровой демократии.

«Выражаю одобрение Нобелевскому комитету за то, что он отметил невероятную работу Рессы и Муратова и привлек внимание к растущему давлению на журналистов, свободную прессу и свободу слова во всем мире», — заключил Байден.

Напомним, по решению норвежского Нобелевского комитета, Нобелевская премия мира 2021 года была присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Премия была присуждена за «усилия по защите свободы слова, которая является предпосылкой демократии и прочного мира»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главный редактор «Новой газеты» Муратов назвал Нобелевскую премию заслугой издания и его коллег, погибших за свободу слова.