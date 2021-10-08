Мехико, 8 октября, 2021, 23:29 — ИА Регнум. Договор о производстве в Мексике российской вакцины от коронавируса «Спутник V» планируют подписать с Москвой власти страны, пишет 8 октября Milenio.

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Комментируя взаимодействия с Россией по вопросам вакцины, глава мексиканской государственной фармацевтической компании Birmex Педро Сентено заявил, что летит 8 октября в Москву для переговоров с Российским фондом прямых инвестиций.

Он пояснил, что Мексика готова начать расфасовку «Спутника V» — в соответствии с существующими договорённостями. Мощности Birmex позволяют расфасовывать по два миллиона доз каждый месяц.

Но главной целью встречи в Москве является получение технологии по производству субстанции для изготовления вакцины на территории Мексики. Планируется производить ежегодно 20 млн доз российской вакцины.