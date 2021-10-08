Рейкьявик, 8 октября, 2021, 22:55 — ИА Регнум. О решении приостановить в Исландии вакцинацию препаратом Moderna сообщили 8 октября в исландском управлении здравоохранения.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром. Реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР «Какая гадость, эта ваша заливная рыба»

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Решение принято в связи с появившимися сообщениями о побочных эффектах — миокардите и перикардите — при применении этой вакцины. В Исландии, отмечает минздрав, достаточно запасов вакцины производства Pfizer/BioNTech.

В исландском ведомстве добавили, что на фоне вакцинации препаратом Moderna в стране участились случаи появления у пациентов вышеуказанных кардиозаболеваний. При этом подобные же побочные эффекты встречаются и при вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прививки американским препаратом фирмы Moderna прекратили делать в Швеции. Ограничения ввели также в Дании и Финляндии.