Скопье, 8 октября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Северной Македонии 8 октября сообщили, что за предыдущие сутки было произведено 2798 инъекций вакцины от коронавируса, причем 54 человека получили уже третью дозу вакцины.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего вакцинировано 793 987 человек, причем 745 415 из них получили две дозы вакцины, а 625 — три. Привито 53% граждан старше 40 лет и треть населения — в возрасте от 18 до 39 лет.

47% взрослого населения страны уже приняло участие в кампании по вакцинации, что составляет 38% от населения страны в целом. Соответственно — обе дозы вакцины получили 44% взрослых граждан или 35% граждан страны.