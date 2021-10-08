Хомс, Сирия, , 22:24 — REGNUM Сирийские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку в районе города Хомс, сообщает 8 октября государственное информагентство САНА.

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По утверждению гостелевидения Сирии, воздушная атака проводится со стороны Израиля.

«Израильская атака направлена на центральный регион, ПВО отражают ее», — сообщает САНА.

Подробности и итоги инцидента пока неизвестны.

Напомним, в Израиле регулярно заявляют, что наносят удары по территории Сирии с целью ослабления проиранских вооруженных формирований.

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