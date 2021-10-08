Скопье, 8 октября, 2021, 22:09 — ИА Регнум. В Северной Македонии 8 октября в результате исследования 3791 образца выявили 386 новых носителей коронавируса. 529 пациентов в стране выздоровели. За день в стране зарегистрировали смерть 16 пациентов с COVID-19.

Lidiadesign Куманово, Северная Македония

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Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают свыше 50 человек с диагнозом COVID-19. Несмотря на это, в Северной Македонии отмечают некоторую положительную динамику. Если в начале сентября число активных случае было свыше 15 тысяч, то сейчас оно составляет 10 625.

В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 194 231 случай заражения. С начала пандемии 176 807 пациентов выздоровели. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6799.