Тбилиси, , 21:57 — REGNUM Как удовлетворительное оценивают врачи состояние здоровья осуждённого в Грузии бывшего президента республики Михаила Саакашвили, сообщили 8 октября в грузинском минюсте.

Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Состояние здоровья осуждённого Михаила Саакашвили является удовлетворительным», — сообщили в ведомстве.

Отмечается также, что Саакашвили лечится медикаментами, в том числе теми, которые назначил ему его домашний врач. При необходимости его симптоматически обеспечивают лекарствами.

Как сообщало ИА REGNUM, прибывший в Грузию 1 октября Саакашвили, ранее заочно осуждённый в республике, был в скором времени задержан и помещён в тюрьму города Рустави, где объявил голодовку в знак протеста.

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