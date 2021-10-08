Тбилиси, 8 октября, 2021, 21:57 — ИА Регнум. Как удовлетворительное оценивают врачи состояние здоровья осуждённого в Грузии бывшего президента республики Михаила Саакашвили, сообщили 8 октября в грузинском минюсте.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

«Состояние здоровья осуждённого Михаила Саакашвили является удовлетворительным», — сообщили в ведомстве.

Отмечается также, что Саакашвили лечится медикаментами, в том числе теми, которые назначил ему его домашний врач. При необходимости его симптоматически обеспечивают лекарствами.

Как сообщало ИА REGNUM, прибывший в Грузию 1 октября Саакашвили, ранее заочно осуждённый в республике, был в скором времени задержан и помещён в тюрьму города Рустави, где объявил голодовку в знак протеста.