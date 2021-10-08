Женева, Швейцария, 8 октября, 2021, 21:06 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 450 970 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7880 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 8 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии во всём мире выявлено уже 236 599 025 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 4 831 486 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 448 770 выявленных инфицированных и 7764 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.