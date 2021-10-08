Рига, 8 октября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Три месяца Латвия будет жить в режиме чрезвычайного положения, сообщает 8 октября LETA.

Vadim Timoshkin Рига, Латвия

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Режим ЧП начнёт действовать с 11 октября. Такое положение вводится в республике на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Сегодня, 8 октября, латвийское правительство приняло это решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Латвии провело длительное заседание, решив в итоге ужесточить антиковидные меры.