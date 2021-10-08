Рим, 8 октября, 2021, 20:51 — ИА Регнум.

Чуть менее 8,4 миллиона граждан Италии старше 12 лет еще не привиты от коронавируса, сообщили в пятницу, 8 октября, в комиссариате по вопросам борьбы с распространением эпидемии.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Это составляет 15,54% граждан указанного возраста (которым по действующим правилам можно делать прививки от коронавируса).

По данным на8 октября, в Италии умерли131 228человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на30(днем ранее — на 41). Число подтвержденных носителей выросло на3023(днем ранее — на2938). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 695 291 — почти 8% населения страны. В настоящее время заражены85 926человек(на1247 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали43 097 628человек, что составляет71,56% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

Доконца сентября2021 года предполагалось привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.