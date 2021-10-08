Рим, , 20:48 — REGNUM Решение Конституционного суда Польше о приоритете национального права над законодательством ЕС в пятницу, 8 октября, вызвало полемику и в других странах Евросоюза, в том числе в Италии.

Италия

Правые политики поддержали польские власти. «Конституция, за которую голосовали граждане, важнее, чем то, что решили в Брюсселе», — заявила лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

«Европейская интеграция должна развиваться через кооперацию стран, а не посредством силы и шантажа», — отметил депутат Европарламента от «Лиги» Антонио Мария Ринальди.

Леволибералы, в свою очередь, раскритиковали Польшу. «Это шаг назад, атака на основы юридической структуры всей конструкции Евросоюза, это опасная ошибка», — заявил лидер Демократической партии Энрико Летта.

Экс-премьер страны, лидер популистского «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте в свою очередь отметил, что законы ЕС имеют первенство перед национальным законодательством, и пересмотр этого правила может стать «опасным прецедентом».