Нью-Дели, 8 октября, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Непривитых от коронавируса сотрудников госучреждений в Нью-Дели будут отправлять в бессрочные отпуска, пишет 8 октября India Today.

Цитата к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика. реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Диагностика

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Власти индийской столицы приняли решение, что те бюджетники, которые не привьются от COVID-19 к 16 октября, будут отправлены в отпуск, пока не вакцинируются первым компонентом.

В эту категорию входят работающие в администрации столичного округа Дели: рядовые работники, медперсонал, преподаватели и прочие сотрудники школ и колледжей.