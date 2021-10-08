София, 8 октября, 2021, 20:17 — ИА Регнум. В здании 1-го терминала аэропорта Софии с 11 октября будет открыт новый пункт вакцинации от COVID-19. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября подтвердил источник в министерстве здравоохранения Болгарии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

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Согласно официальной информации, специальные бригады скорой помощи обеспечат авиапассажиров, прибывающих в болгарскую столицу, бесплатными дозами вакцин Pfizer, Moderna и Astra Zeneca.

Медпункт будет открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 по местному времени. Все, кто получил соответствующие прививки, станут обладателями международного сертификата о вакцинации.

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом COVID-19 в Болгарии составило 517 тысяч. Из них скончались 21 505 пациентов.