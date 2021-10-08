* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, , 20:03 — REGNUM Террористическая группировка «Исламское государство — Вилаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объявила о своей ответственности за взрыв в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз, сообщает 8 октября агентство AFP со ссылкой на заявление представителей группировки.

Игил (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В частности, было заявлено, что взрыв в толпе верующих устроил террорист-смертник.

Напомним, на данный момент известно, что от этого взрыва погибло около 100 человек. При этом точное число убитых и пострадавших до сих пор не установлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября около 12:00 мск мощный взрыв прогремел в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана.

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