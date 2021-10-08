Москва, 8 октября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Порядка сотни кораблей и судов ВМФ России на сегодняшний день выполняют различные задачи в дальней морской зоне и в Мировом океане.

Kremlin.ru Флаг ВМФ России

Об этом 8 октября сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, поздравляя подчиненных с Днем командира надводного, подводного корабля и воздушного судна.

Главком ВМФ отметил, что нынешнее поколение российских командиров кораблей с честью и достоинством несет военно-морской флаг России во всех районах Мирового океана.

«Соответствующая поздравительная телеграмма … направлена в адрес командования Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также в адрес командиров около 100 кораблей и судов, выполняющих в настоящее время задачи в дальней морской и океанской зонах», — указано в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

«Желаю вам и подчиненному личному составу крепкого здоровья, успехов в совершенствовании ратного мастерства, счастья, благополучия, новых высот в службе, труде и учебе, на благо укрепления боевого могущества Военно-морского флота России», — отметил Николай Евменов.