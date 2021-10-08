Москва, , 19:32 — REGNUM Временная рабочая группа депутатов распределила посты глав комитетов Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.

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Всего в Госдуме будет 32 комитета, из них 17 возглавят кандидаты от «Единой России», пять — от КПРФ, четыре — от «Справедливой России», четыре — от ЛДПР и два — от «Новых людей».

В ходе заседания рабочей группы были приняты решения по вопросам о кандидатурах председателей комитетов и их составах, о составах временных органов Государственной думы, о вопросах изменения в регламент, уточнили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Заключительное заседание группы запланировано на 11 октября. Первое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва пройдет 12 октября.

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