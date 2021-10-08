Бишкек, 8 октября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Международная ассоциация развития, входящая в группу Всемирного банка, намерена выделить Киргизии $17 млн (1,08 млрд рублей) на вторую фазу проекта по повышению производительности молочного сектора республики. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства.

manolofranco Молоко

Из них $7,5 млн (540 млн рублей) будут предоставлены республике в виде льготного кредита под 0,75% годовых на срок в 38 лет, а ещё столько же — в качестве гранта.

Эти деньги киргизские власти должны будут потратить на улучшение породы коров и увеличение производства молока в Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областях — выдать 10 тысячам местных фермеров по $1,5 тысячи (108 тысяч рублей) в виде ссуды на срок до трёх лет.

Напомним, что ранее Международная ассоциация развития предоставила правительству Киргизии $5 млн (360 млн рублей) на реализацию первой фазы проекта по улучшению деятельности молочного сектора республики.