Москва, 8 октября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Группа сотрудников посольства США в Москве подозревается в совершении кражи у жителя российской столицы, сообщает 8 октября пресс-служба управления МВД по Москве.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Посольство США в Москве

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина, следствие располагает видеоматериалами, подтверждающими причастность указанных лиц к краже.

«Установлены трое подозреваемых в совершении этого противоправного деяния. Ими оказались административно-технические сотрудники посольства США в Москве — военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет. В частности, следствие располагает видеозаписью входа фигурантов в здание посольства США с похищенным рюкзаком», — рассказал Васенин телеканалу НТВ.

МИД России уже направил в посольство США ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с сотрудников, подозреваемых в уголовном преступлении.

По некоторым данным, кража произошла ночью в одном из баров Москвы. Потерпевший после обнаружения пропажи написал заявление в полицию. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.