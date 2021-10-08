Москва,
8 октября 2021, 18:43 — REGNUM Структура новой Государственной Думы будет отличаться от структуры предыдущей, — сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу, 8 октября.
Государственная дума
Иван Шилов, ИА REGNUM
«Поправки к Конституции предопределили те решения, которые мы будем обсуждать. У парламента новые полномочия, а значит и ответственность выше», — подчеркнул Вячеслав Володин.
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Спикер Госдумы пояснил, что при назначении министров в согласовании кандидатур принимают участие профильные комитеты.
«Обсуждая структуру, мы сошлись во мнении, что правильно было бы создать комитеты исходя из профиля отраслевых министерств, агентств и служб, которые замыкаются на правительство», — отметил Вячеслав Володин.
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Со сменой структуры, по его словам, «возрастает контроль, в том числе и за правоприменительной практикой».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме VIII созыва увеличится число комитетов — с 26 до 32. Половину из них возглавят парламентарии от «Единой России».
«Новая конфигурация комитетов Государственной думы представляется мне логичной. Соответствие комитетов ФОИВам позволит Государственной думе более эффективно выполнять свою контрольную функцию. Это часть процесса обновления Госдумы — как в кадровом смысле, так и организационно», — отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM
политолог Анна Федорова
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