Москва, , 18:43 — REGNUM Структура новой Государственной Думы будет отличаться от структуры предыдущей, — сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу, 8 октября.

Государственная дума Иван Шилов, ИА REGNUM

Автор «Поправки к Конституции предопределили те решения, которые мы будем обсуждать. У парламента новые полномочия, а значит и ответственность выше», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы пояснил, что при назначении министров в согласовании кандидатур принимают участие профильные комитеты.

Автор «Обсуждая структуру, мы сошлись во мнении, что правильно было бы создать комитеты исходя из профиля отраслевых министерств, агентств и служб, которые замыкаются на правительство», — отметил Вячеслав Володин.

Со сменой структуры, по его словам, «возрастает контроль, в том числе и за правоприменительной практикой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме VIII созыва увеличится число комитетов — с 26 до 32. Половину из них возглавят парламентарии от «Единой России».