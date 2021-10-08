Белград, 8 октября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. В столице Сербии Белграде в сентябре этого года компания «Белградские кладбища» выполнила более 1400 погребений, что почти на 30% больше, чем в сентябре 2019 года — до начала эпидемии коронавируса. Об этом 8 октября сообщило руководство компании, отвечая на вопрос сербского информационного агентства «Бета».

Wikimedia.org Кладбище

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По данным компании, управляющей самыми крупными белградскими кладбищами, в сентябре 2020 года было организовано 1017 погребений, а в сентябре 2019 года — 936.

В компании подчеркивают, что из-за перегруженности похороны в последний месяц организуются даже по воскресеньям.

Напомним, что в сентябре в Сербии увеличилось количество летальных исходов от COVID-19. В сербском обществе бытует мнение, что из-за эпидемии коронавируса, которая продолжается уже почти два года, многие хронические больные не могут получить заблаговременную медицинскую помощь. Руководство Сербии призывает граждан проявить ответственность и привиться от коронавируса, чтобы уменьшить риск летального исхода при заболевании COVID-19.