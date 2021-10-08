Минск, 8 октября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. «Эти все смаженки, драники, огурцы, сало и прочее. Никто лучше не умеет делать. Так вы делайте это. И у вас купят в Минске и богатые люди, и купят с удовольствием», — рассказал 8 октября Александр Лукашенко, выступая с докладом в минском Дворце республики на собрании членов «Белорусского республиканского союза потребительских обществ» (подчинённого управделами президента «Белкоопсоюза»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко поведал номенклатуре госторговли о питании во времена своего детства, отметив: «Мы питались очень просто. Хорошая была здоровая пища. Но она не выглядела, может быть, так внешне, как на Западе. И наши люди, когда развалился Советский Союз, бросились на эту пищу. Это тоже естественно. Я это нормально воспринимаю. Попробовали. И войдите в любой ресторан: там же такое наворотят, что трудно представить, — это произведение искусства. А люди хотят смаженку, обыкновенных драников. То есть настал новый период в жизни. Это всегда маятник: туда качнулся, потом сюда. И вот этот момент. И вы не должны его потерять».

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Лукашенко поведал, что якобы многие из зарубежных дипломатов ходят не в магазины, а на рынок за фермерской продукцией. Он дал ценное указание работникам госторговли: «Так вы этим воспользуйтесь. И если вы будете шевелиться, то за мной не заржавеет. Я всегда смогу подставить плечо».

Он также пообещал поддержку в создании производств в любой точке постсоветской республики для конкуренции с частным бизнесом, сказав: «Мы обязательно вам выделим эти места. И не только выделим. Мы поможем вам создать эти точки. Для того чтобы вы серьезно могли конкурировать с бюргерами, которые тут родились в Минске».

Лукашенко также рассказал об удивлении соотечественников продукцией, присылаемой высшему чиновнику из белорусской глубинки непонятно за чей счёт. «Я, президент, наверное, уже попробовал в разных частях мира за свою жизнь всё. Но когда я побывал в Свислочи — прекраснее хлеба нет. Только вы мне его больше не присылайте корзинами. Конечно, я угостил людей, которые работают рядом со мной, простых людей. Они были очень рады и удивлены, что у нас еще в Белоруссии это производят. То есть вы умеете это делать», — поведал он.

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