Вашингтон, 8 октября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. США готовятся к тяжелому сезону гриппа на фоне продолжающейся пандемии COVID-19, и специалисты призывают сделать прививки против двух вирусов, сообщает 8 октября Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«Я понимаю: Мы все устали говорить о вакцинах», — сказала доктор Рошель Валенски, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Но «в этом году вдвойне важно» сделать прививку от гриппа, добавила Валенкски объяснив, что «мы готовимся к возвращению гриппа».

Напомним, что за время пандемии число случаев заболевания гриппом снизилось до исторически низкого уровня во всем мире, поскольку ограничения, призванные замедлить распространение коронавируса, помогли блокировать другие респираторные вирусы. Но поскольку школы и предприятия вновь открылись, а международные перелеты возобновились, невозможно предсказать, насколько неблагоприятный сезон гриппа может ожидать США этой зимой.