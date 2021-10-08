Нью-Йорк, США, 8 октября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Власти Белоруссии должны пустить в страну представителей Управления верховного комиссара ООН по правам человека, заявила 8 октября на профильном неформальном заседании СБ ООН помощник Генсека организации по правам человека Илзе Брандс Керис.

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Она обратилась с призывом к Миску предоставить управлению «полный и свободный доступ» в Белоруссию, чтобы международная структура могла «осуществить свой мандат в соответствии с резолюцией Совета ООН по правам человека».

Керис добавила, что в управлении по правам человека считают, что власти Белоруссии нарушают эти права своих граждан, преследуя журналистов и гражданских активистов, причём делается это не из соображений безопасности.