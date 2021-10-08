Москва, 8 октября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. «Российские железные дороги» в декабре 2021 года увеличат количество железнодорожных составов, задействованных в осуществлении внутрироссийских перевозок, сообщает 8 октября пресс-служба компании.

Дарья Драй ИА REGNUM РЖД

«До 610 пар (+14 пар) увеличится количество поездов дальнего следования, до 4217 пар (+162 пары) увеличится количество пригородных поездов, до 425 пар (+5 пар) вырастет число скорых, скоростных и высокоскоростных поездов», — сообщается в официальном канале РЖД в Telegram.

В том числе, как отмечается, на три пары (с 15 до 18) будет увеличено количество поездов «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом.

Помимо этого, будет расширена география курсирования двухэтажных поездов (с 22 пар на 15 маршрутах до 30 пар на 21 маршруте). Они начнут следовать из Москвы в Оренбург, Ульяновск, Чебоксары, Йошкар-Олу и Белгород, а также из Санкт-Петербурга в Кострому, Анапу и Белгород.

В РЖД уточнили, что новый график движения на сети российских железных дорог на 2021/2022 годы будет введён в действие с полуночи 12 декабря.