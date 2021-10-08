Подгорица, 8 октября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. В Черногории еще восемь человек умерли от последствий, связанных с коронавирусом. Институт общественного здравоохранения (IPH) объявил, что в общей сложности был диагностирован 391 новый положительный случай инфекции после анализа 2810 тестов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее количество смертей, связанных с COVID-19 в Черногории с начала пандемии, составляет 1980. Выздоровление было зарегистрировано у 414 пациентов. Число активных случаев в стране составляет 5613.