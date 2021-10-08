Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Ленинградская область получит более 5 млн рублей из федерального центра на развитие раздельного сбора твердых бытовых отходов. Распоряжение об этом подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили 8 октября в пресс-службе администрации Ленобласти.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Раздельный сбор мусора

«В рамках федеральной программы будет закуплено более 900 цветных контейнеров для придомовой сортировки пластика и стекла», — пояснили в областной пресс-службе.

На предоставление субсидии на оснащение площадок ёмкостями для раздельного сбора отходов участвуют поселения Волховского, Лужского, Кировского, Гатчинского, Выборгского, Тихвинского, Тосненского, Приозерского, Всеволожского, Ломоносовского муниципальных районов Ленинградской области и Сосновоборский городской округ.

В настоящий момент раздельный сбор пластика и стекла организован на территории девяти муниципальных районов Ленинградской области, у домов расставлено более 500 пар контейнеров. С декабря 2020 года по 1 сентября 2021 года жителями собрано и направлено на переработку 274 тонны стекла и 58 тонн пластика.

«Поступает всё больше обращений с просьбой установить специальные баки там, где их пока нет. Успешно выполняется принятый весной план-график расширения проекта раздельного сбора. Полученные средства из федерального бюджета позволят нам увеличить количество точек придомового сбора в тех районах, где проект уже реализуется, а также «подключить» новые», — рассказала председатель комитета Ленобласти по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.