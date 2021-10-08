Барселона, Испания, 8 октября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. 8 октября президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ситуации с уходом 34-летнего нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента в прошедшее летнее трансферное окно: «Мы надеялись, что Лионель в последний момент согласится играть за нас бесплатно. Но нельзя ожидать, что игрок такого уровня пойдет на это».

Андрей Пронин Лионель Месси

В текущем сезоне Лионель Месси принял участие в пяти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом в ворота «Манчестер Сити».

Без Месси «Барселона» с двенадцатью очками после семи первых матчей идет на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. От первого места «сине-гранатовых» отделяет пять очков.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман может быть отправлен в отставку во время перерыва на матчи национальных сборных.