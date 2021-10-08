Рига, 8 октября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. По итогам заседания правительства Латвии, длившегося более 10 часов, принято беспрецедентное решение о введении строгих ограничений для невакцинированных жителей страны.

Mos.ru Вакцина

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Подчеркивается, что режим чрезвычайной ситуации сроком на 3 месяца вводится в связи с вспышкой короновирусной инфекции. Премьер Кришьянис Кариньш заявил, представляя новые правила, что страна находится в очень тяжелой ситуации.

Правительство также признало, что цель ограничений — давление на не вакцинированных жителей и активизация процесса вакцинации в стране. «Мы полтора года боролись с ковидом. Но эта борьба не закончится, пока охват вакцинацией среди сениоров не превысит 90%, а в обществе в целом — 70−75%», — заявил Кариньш.

Вводятся следующие строгие ограничения:

— Магазины и другие объекты будут доступны только покупателям с «зелеными сертификатами» — о вакцинации или о перенесенном Covid-19. Негативный анализ годен не будет. Исключение — магазины первой необходимости;

— Во всем общественном секторе вакцинация будет обязательной;

— Требования прививаться будут расширены и к занятым в частном секторе;

— Время работы магазинов будет ограничено;

— Удаленная работа будет требоваться от всех, для кого она возможна в принципе;

— Школы будут работать в прежнем режиме, однако маски будут обязательны для всех;

— Образование по интересам будет ограничено;

— Будут ужесточены ограничения на численность людей, находящихся в помещении, и введено требование быть в масках независимо от того, привиты они или нет;

— К контролю за выполнением требований, помимо полиции, будут привлечены и другие структуры. Список учреждений уточняется.

В сентябре-октябре нынешнего года заболеваемость Covid-19 в Латвии достигла беспрецедентных масштабов. Так, 5 октября суммарное число выявленных за 7 дней зараженных (7250) превысило уровень, зафиксированный во время предыдущей волны — 27 декабря 2020 года.