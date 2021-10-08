Таллин, 8 октября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. В Эстонии создан судебный прецедент: Таллинский административный суд в пятницу, 8 октября, принял два важных постановления о первоначальной правовой защите невакцинированных жителей страны. Об этом сообщил портал ERR.

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Суд пришел к выводу, что при применении распоряжения правительства номер 305 от 23 августа нынешнего года истцов, имеющих антитела, при предъявлении ими справки, подтверждающей у них наличие антител, следует рассматривать как равных переболевшим COVID-19, вакцинированным или приравненным к вакцинированным лицам, которые перед участием в какой-либо деятельности предъявили справку о вышеперечисленных обстоятельствах.

В рамках второго административного дела суд нашел, что действие подпункта 1 пункта 5 распоряжения правительства номер 212 от 28 мая нынешнего года следует приостановить в отношении следующего ограничения: «а также если со дня проведения теста, подтверждающего диагноз SARS-CoV-2, или дня подтверждения диагноза не прошло более 180 дней».

«Данные, переданные Департаментом здоровья суду, убедительно подтверждают, что вероятность повторного заболевания людей, перенесших заболевание, в том числе тяжелого заболевания и их госпитализации значительно меньше, чем у вакцинированных людей», — отмечается в постановлении суда.

По судебному делу о справке по COVID-10 распоряжение правительства номер 305 оспорили 12 истцов, в судебном деле по жалобе о карантине распоряжение номер 212 оспорили четыре истца.