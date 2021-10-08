Таллин, 8 октября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Эстония присоединится к соглашению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о введении налога на деятельность крупнейших инфотехнологических корпораций мира. Об этом сообщила канцелярия правительства страны со ссылкой на заседание кабинета министров.

Налоги

Как отмечается в комментарии, налоговая реформа, которая готовится в ОЭСР, касается крупных американских глобальных корпораций вроде Facebook, Apple, Amazon, Google и не меняет действующую систему подоходного налога для эстонских компаний. Как заметила по этому поводу премьер-министр страны Кая Каллас, «налог на крупные цифровые компании влияет на группы с выручкой от продаж в 20 миллиардов долларов и, таким образом, не влияет ни на одну компанию в Эстонии».

До сих пор Эстония активно выступала против такого глобального налога, опасаясь, по словам Каллас, потерь для своей IT-отрасли и снижения конкурентоспособности в отрасли.

«Поскольку Эстония выступала против введения минимального глобального налога, в течение всего лета мы вели интенсивные переговоры о достижении ситуации, при которой этот глобальный налог как можно меньше повлияет на эстонских предпринимателей. В результате переговоров правительство добилось того, что ничто не изменит минимум для большинства эстонских предпринимателей, и это касается только дочерних предприятий крупных международных групп», — пояснила премьер-министр Кая Каллас.

Она добавила, что такой цифровой налог может работать только в том случае, если все страны будут вести себя аналогично крупным технологическим гигантам, потому что цифровые услуги не знают границ.

Каллас также призналась, что ее страна была вынуждена присоединиться к соглашению, так как осталась в меньшинстве. Эстонские СМИ сообщали, что Эстония выступает активно против введения цифрового налога на международные корпорации под давлением США.