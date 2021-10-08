Подгорица, 8 октября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В Черногории 54,6 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 48,4 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Defense.gov Вакцина

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На данный момент введено 470 700 доз вакцины против коронавируса. Первую дозу вакцины получили 249 454 человека или 40,2 процента, а вторую — 221 246 человек или 35,7 процента от общей численности населения.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая