Вашингтон, 8 октября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. В США начало выходить на работу больше людей, ранее уволившихся или ушедших в отпуск из-за пандемии COVID-19, сообщает 8 октября Reuters.

(сс) Baltimore County Government Очередь на вакцинацию в США

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Опрос Министерства труда США 8 октября показал, что число вышедших на работу людей увеличилось по сравнению с четырьмя предыдущими неделями.

В сентябре около 5,03 млн человек не смогли работать или сообщили о сокращении рабочего времени из-за того, что их предприятие либо полностью закрылось, либо сократило свою деятельность. В августе цифра составляла 5,65 млн человек, согласно опросу.

Однако процент людей, заявивших, что они не ищут работу из-за опасений заразиться COVID-19, вырос до 1,63 млн с 1,52 млн в предыдущем месяце, что свидетельствует о неравномерном характере восстановления занятости.

Напомним, число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 326 тыс. на прошлой неделе, что стало самым большим сокращением за последние три месяца. Данные отражают тот факт, что восстановление рынка труда набирает обороты после недавнего замедления, поскольку волна инфекций COVID-19 начала спадать, сообщило 7 октября Reuters.